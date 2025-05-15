Выигравший 6,7 млрд тенге мужчина вернулся работать мусорщиком через 8 лет: на что ушли деньги

Мужчина, выигравший 10 млн фунтов стерлингов (6,7 млрд тенге) в лотерею, вернулся на старую работу через восемь лет после того, как потратил все состояние, сообщает Zakon.kz.

Майкл Кэрролл – один из самых известных победителей лотереи в Великобритании, сорвавший джекпот. Работая мусорщиком в 19 лет, он купил лотерейный билет за 1 фунт в ноябре 2002 года, это был его первый раз. И числа оказались выигрышными.

Этого состояния могло хватить на всю жизнь, если бы он им правильно распорядился. Но Кэрролл потратил все за восемь лет, пишет LAD bible.

Таблоиды окрестили его "лотерейным хулиганом". Начал он с того, что отдал по миллиону фунтов (687 млн тенге) матери, тете и сестре. Затем вложил еще миллион в шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" и разместил 3,9 млн фунтов стерлингов (2,6 млрд тенге) на инвестиционном счете.

Среди крупных покупок – особняк за 325 000 фунтов (тогдашние цены значительно ниже сегодняшних), золото на 150 000 фунтов, новый Range Rover, два BMW M3, BMW Z4 и три Mitsubishi Evo. По его словам, Z4 оказался никудышным.

Кэрролл признался, что тратил по несколько тысяч фунтов в день на кокаин, говоря: "Я начал снюхивать весь мир" и стал "законченным алкоголиком", начинавшим день с "трех дорожек кокаина и полбутылки водки". Еще больше денег уходило на "оргиастические вечеринки в римском стиле", где голые женщины разносили кокаин.

Но это были не только развлечения: однажды он проснулся и обнаружил, что пятерых его собак убили, а его семью шантажируют. В другой раз к его дому подъехали люди с ружьями.

К 2010 году деньги закончились, и он вновь подал заявку на работу мусорщиком. Позже он стал развозить уголь и заявил, что ни о чем не жалеет.

В апреле 2025 года в США бездомный купил в алкомаркете лотерейный билет и выиграл миллион долларов.