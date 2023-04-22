Какие продукты нельзя употреблять при похудении

Диетолог из США Лора Браун рассказала, потребление каких продуктов стоит ограничить при похудении, сообщает Zakon.kz.

При похудении нет продуктов, которые следует полностью исключить из рациона, но есть продукты, которые следует употреблять с ограничениями и в умеренных количествах.

Вот несколько продуктов, которые могут затруднить процесс похудения и потребление которых следует ограничить:

Высококалорийные продукты: это продукты, которые содержат большое количество калорий, но мало питательных веществ, например, сладости, фастфуд, жирные мясные продукты и т.д.

Белый хлеб и выпечка: эти продукты содержат много углеводов, которые быстро усваиваются и могут приводить к быстрому увеличению уровня сахара в крови и высокому уровню инсулина, что может привести к желанию есть больше.

Газированные напитки и соки: они содержат много сахара и калорий и не дают ощущения сытости.

Алкоголь: алкоголь содержит много калорий и может вызвать аппетит.

Фастфуд: это типичная еда высокой калорийности, содержащая много жиров, соли и сахара, которые могут затруднить процесс похудения.

Кроме того, если вы хотите похудеть, вам следует ограничить потребление продуктов с высоким содержанием жиров, соли и сахара и увеличить потребление овощей, фруктов, белковых продуктов и здоровых углеводов.