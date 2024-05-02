Какие продукты имитируют эффект препаратов для похудения
Она рассказала изданию Daily Mail, что авокадо, нут, смузи и киноа содержат много клетчатки – полезных пищевых волокон. Именно они играют ключевую роль в обеспечении длительного чувства сытости. Дело в том, что при попадании в желудок эти растительные волокна набухают, придавая пищевым массам дополнительный объем.
Диетолог отметила, что рецепторы растяжения желудка определяют достаточный объем потребляемой пищи как признак достижения сенсорного насыщения. Отсутствие в рационе клетчатки и избыток калорийных, быстро усваиваемой пищи и напитков (шоколад, майонез, выпечка, сладкая газировка), напротив, не гарантируют физического насыщения.
По словам Рифкин, растительные продукты (в частности, авокадо) также содержат полезные жиры, кислоты и витамины, дополнительно снижающие чувство голода. К ним относятся витамин С, калий, железо, магний, белок, омега-3 и фолиевая кислота.
Ранее врач рассказала, какой хлеб можно употреблять во время диеты.
Материалы новостного
характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения
посоветуйтесь со специалистом.