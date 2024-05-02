Какие продукты имитируют эффект препаратов для похудения

Американский диетолог Мелисса Рифкин назвала продукты, которые, по ее мнению, "имитируют" эффект препаратов для похудения, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала изданию Daily Mail, что авокадо, нут, смузи и киноа содержат много клетчатки – полезных пищевых волокон. Именно они играют ключевую роль в обеспечении длительного чувства сытости. Дело в том, что при попадании в желудок эти растительные волокна набухают, придавая пищевым массам дополнительный объем.

Диетолог отметила, что рецепторы растяжения желудка определяют достаточный объем потребляемой пищи как признак достижения сенсорного насыщения. Отсутствие в рационе клетчатки и избыток калорийных, быстро усваиваемой пищи и напитков (шоколад, майонез, выпечка, сладкая газировка), напротив, не гарантируют физического насыщения.

По словам Рифкин, растительные продукты (в частности, авокадо) также содержат полезные жиры, кислоты и витамины, дополнительно снижающие чувство голода. К ним относятся витамин С, калий, железо, магний, белок, омега-3 и фолиевая кислота.

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