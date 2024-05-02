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Какие продукты имитируют эффект препаратов для похудения

советы, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 23:37 Фото: pixabay
Американский диетолог Мелисса Рифкин назвала продукты, которые, по ее мнению, "имитируют" эффект препаратов для похудения, сообщает Zakon.kz.

Она рассказала изданию Daily Mail, что авокадо, нут, смузи и киноа содержат много клетчатки – полезных пищевых волокон. Именно они играют ключевую роль в обеспечении длительного чувства сытости. Дело в том, что при попадании в желудок эти растительные волокна набухают, придавая пищевым массам дополнительный объем.

Диетолог отметила, что рецепторы растяжения желудка определяют достаточный объем потребляемой пищи как признак достижения сенсорного насыщения. Отсутствие в рационе клетчатки и избыток калорийных, быстро усваиваемой пищи и напитков (шоколад, майонез, выпечка, сладкая газировка), напротив, не гарантируют физического насыщения.

По словам Рифкин, растительные продукты (в частности, авокадо) также содержат полезные жиры, кислоты и витамины, дополнительно снижающие чувство голода. К ним относятся витамин С, калий, железо, магний, белок, омега-3 и фолиевая кислота.

Ранее врач рассказала, какой хлеб можно употреблять во время диеты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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