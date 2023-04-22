Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Манчестер Сити" и "Боруссия" – фавориты субботних противостояний

"Манчестер Сити" и "Боруссия" – фавориты субботних противостояний Фото: Olimpbet
Аналитики Olimpbet составили коэффициенты на первый полуфинальный матч Кубка Англии и дуэль между "шмелями" и "орлами" в Бундеслиге.

Olimpbet ценит своих клиентов и поддерживает отечественный футбол. Ставьте на казахстанские матчи и выигрывайте! Автомобили, денежные призы, премиальная техника – в новой щедрой акции от Olimpbet "Гонка за мечтой".

Кубок Англии. 1/2 финала. "Манчестер Сити" – "Шеффилд Юнайтед". 22 апреля, 21:45 (время Астаны)

Оба полуфинала Кубка Англии и решающий матч, согласно регламенту турнира, проводятся на главном стадионе страны "Уэмбли". Поскольку в соревновательной обойме лондонских клубов не осталось, можно сказать, что трофей будет разыгран на нейтральной территории.

Первую пару полуфиналистов составили "Манчестер Сити" и "Шеффилд Юнайтед". Сутками позже вторую путевку в главный матч разыграют "Брайтон" и "Манчестер Юнайтед".

"Горожане" – основные претенденты на победу в розыгрыше Кубка, коэффициент на такой исход составляет 2.49. Их ближайший соперник из Шеффилда, напротив, главный аутсайдер в борьбе за титул. Кэф на то, что "клинки" станут его обладателем, равен 34.

Понятное дело, что полуфиналист Лиги чемпионов и один из лидеров АПЛ – безоговорочный фаворит и в матче против команды, которая выступает в Чемпионшипе: П1 – 1.15, Х – 9, П2 – 17.

Даже в победу "Манчестер Сити" с перевесом в пять мячей букмекеры верят больше, чем в то, что "Шеффилд Юнайтед" просто не проиграет: Ф1 (-4.5) – 5.41 и Х2 – 5.87 соответственно.

А специально для поклонников нашего футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за казахстанские клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Фото: Olimpbet

Бундеслига. 29-й тур. "Боруссия" (Дортмунд) – "Айнтрахт". 22 апреля, 22:30

На минувших выходных "Боруссия" имела все шансы единолично возглавить таблицу чемпионата Германии. Но не воспользовалась осечкой "Баварии" и упустила выездную победу над борющимся за выживание в Бундеслиге "Штутгартом" – на седьмой компенсированной минуте была зафиксирована ничья 3:3.

Насколько сильно такая драматическая развязка матча с "автозаводцами" отразится на психологическом состоянии "черно-желтых", должна показать их домашняя встреча с "Айнтрахтом". Это соперник достаточно крепкий, но уже не решающий серьезные задачи в оставшейся части сезона и, ко всему прочему, для дортмундцев весьма удобный.

Из десяти последних очных дуэлей между "шмелями" и "орлами" лишь одна завершилась победой клуба из Франкфурта-на-Майне, тогда как "Боруссия" выиграла шесть раз, а еще три встречи завершились мирным исходом.

Эксперты Olimpbet прогнозируют продолжение успешной для команды из Дортмунда серии: П1 – 1.65, Х – 4.47, П2 – 4.87.

Кроме того, матч ожидается "верховым": Тотал (2.5) мен – 2.57, Тотал (2.5) бол – 1.51, с хорошими перспективами для голов в те и другие ворота: Обе забьют: да – 1.57, Обе забьют: нет – 2.41.

Новичкам – вернем! Самый популярный казахстанский букмекер объявляет о старте акции для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее полную стоимость. Максимально – до 100 тысяч тенге! Правила участия читайте на странице акции. Помните об ответственной игре.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Читайте также

Столичная школьница обыграла четырехкратную чемпионку мира по шахматам

ЧМ-2023 по боксу: стало известно расписание турнира с участием казахстанцев

Хоккей: кто сыграет в товарищеских матчах против Кореи

Айсулу Омарова
Манчестер сити
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Назван самый высокий человек Казахстана
Назван самый высокий человек Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления