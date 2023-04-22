Сотрудники ТОО "МАЭК" опровергли данные, распространяемые в видеообращениях к Токаеву
В сообщении сотрудников говорится, что в видеообращениях допускается непроверенная и недостоверная информация, касающаяся выполнения ремонтных работ, а также затрагивающая профессиональные качества работников ремонтного завода.
"Рабочие предприятия делают все возможное для обеспечения стабильной работы комбината. Не секрет, что из-за изношенности действующего оборудования случаются аварийные ситуации, которые в максимально короткие сроки ликвидируются".пресс-служба ТОО "МАЭК"
Отмечается, что администрация комбината совместно с акиматом области делают все возможное для финансирования и поддержки работы комбината.
"Недостоверная информация, распространяемая в социальных сетях, создает нервозную обстановку, что негативно сказывается на работе энергокомплекса".Заместитель главного инженера ремонтного завода ТОО "МАЭК" Калижан Кабдулов
Участники видеообращения отметили, что руководство ТОО "МАЭК" систематически проводит встречи с участием представителей профсоюзов и работников, на которых обсуждают вопросы улучшения условий и охраны труда.
По итогам встреч были решены вопросы в сторону улучшения:
- с 1 февраля 2023 года повышены оклады на 35% низкооплачиваемым работникам в количестве 540 человек;
- увеличен размер единовременной материальной помощи в случае смерти работника до 100 МРП, а членов семьи работника – до 30 МРП;
- введена выплата единовременной помощи в размере 30 МРП при первичном заключении бракосочетания;
- увеличен размер премии ко Дню энергетика до 50 МРП;
- введена выплата премии в размере 25 МРП ко Дню Республики Казахстан.
Для рассмотрения и решения проблемных и общественно-значимых вопросов работников на энергокомбинате также создали Общественный совет, заседание которого проводится ежемесячно. Руководство предприятия осуществляет еженедельный прием граждан и работников. Открыт Telegram-чат, где работники могут выразить и выражают свое мнение, задают вопросы и вносят свои предложения.
На сегодняшний день в ТОО "МАЭК" трудятся 3627 человек. Персонал имеет достаточный уровень квалификации и знаний, позволяющий надежно и безаварийно производить необходимый ремонт производственного оборудования объектов комбината.
Работники коллектива отметили, что предприятие, являющееся одним из источников жизнеобеспечения региона, должно работать бесперебойно, а морально-психологический климат в коллективе – стабильным.
На сегодняшний день на "МАЭК" ведут свою деятельность ОО "Локальный профсоюз "МАЭК-Казатомпром" и первичная профсоюзная организация "Yntymaq", часть участников которой и стала авторами нескольких видеообращений.
Средняя заработная плата рабочих в МАЭК – 271 000 тенге. В марте 2022 года повысили заработную плату производственного персонала на 30% (за исключением руководителей и работников комбинатоуправления), а также решили вопрос с выплатой оздоровительных пособий в размере одного должностного оклада и премий на государственные и профессиональные праздники в размере от 10 и 25 МРП.