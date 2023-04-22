Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сотрудники ТОО "МАЭК" опровергли данные, распространяемые в видеообращениях к Токаеву

Сотрудники МАЭК опровергли информацию о работах Фото: скриншот видео
Работники одного из крупнейших подразделений "МАЭК" заявили, что распространяемая информация, которой делятся участники обращений, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

В сообщении сотрудников говорится, что в видеообращениях допускается непроверенная и недостоверная информация, касающаяся выполнения ремонтных работ, а также затрагивающая профессиональные качества работников ремонтного завода.

"Рабочие предприятия делают все возможное для обеспечения стабильной работы комбината. Не секрет, что из-за изношенности действующего оборудования случаются аварийные ситуации, которые в максимально короткие сроки ликвидируются".пресс-служба ТОО "МАЭК"

Отмечается, что администрация комбината совместно с акиматом области делают все возможное для финансирования и поддержки работы комбината.

"Недостоверная информация, распространяемая в социальных сетях, создает нервозную обстановку, что негативно сказывается на работе энергокомплекса".Заместитель главного инженера ремонтного завода ТОО "МАЭК" Калижан Кабдулов

Участники видеообращения отметили, что руководство ТОО "МАЭК" систематически проводит встречи с участием представителей профсоюзов и работников, на которых обсуждают вопросы улучшения условий и охраны труда.

По итогам встреч были решены вопросы в сторону улучшения:

  • с 1 февраля 2023 года повышены оклады на 35% низкооплачиваемым работникам в количестве 540 человек;
  • увеличен размер единовременной материальной помощи в случае смерти работника до 100 МРП, а членов семьи работника – до 30 МРП;
  • введена выплата единовременной помощи в размере 30 МРП при первичном заключении бракосочетания;
  • увеличен размер премии ко Дню энергетика до 50 МРП;
  • введена выплата премии в размере 25 МРП ко Дню Республики Казахстан.

Для рассмотрения и решения проблемных и общественно-значимых вопросов работников на энергокомбинате также создали Общественный совет, заседание которого проводится ежемесячно. Руководство предприятия осуществляет еженедельный прием граждан и работников. Открыт Telegram-чат, где работники могут выразить и выражают свое мнение, задают вопросы и вносят свои предложения.

На сегодняшний день в ТОО "МАЭК" трудятся 3627 человек. Персонал имеет достаточный уровень квалификации и знаний, позволяющий надежно и безаварийно производить необходимый ремонт производственного оборудования объектов комбината.

Работники коллектива отметили, что предприятие, являющееся одним из источников жизнеобеспечения региона, должно работать бесперебойно, а морально-психологический климат в коллективе – стабильным.

На сегодняшний день на "МАЭК" ведут свою деятельность ОО "Локальный профсоюз "МАЭК-Казатомпром" и первичная профсоюзная организация "Yntymaq", часть участников которой и стала авторами нескольких видеообращений.

Средняя заработная плата рабочих в МАЭК – 271 000 тенге. В марте 2022 года повысили заработную плату производственного персонала на 30% (за исключением руководителей и работников комбинатоуправления), а также решили вопрос с выплатой оздоровительных пособий в размере одного должностного оклада и премий на государственные и профессиональные праздники в размере от 10 и 25 МРП.


Читайте также

В Астане ограничат движение на развязке Кошкарбаева – Аль-Фараби

В селе Алматинской области больница простаивает без оборудования и врачей

Легализация автомашин в РК: какая ставка регистрационного сбора применяется

Данияр Кунафин
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла предотвратить теракт
Более 2,5 млн тенге смогут получить казахстанцы за информацию, которая помогла пресечь теракт
горы, КНБ, аким Риддера
Важное за день: смерть акима Риддера, иностранец готовил теракт, парковки и тарифы подорожают в Алматы
Гороскоп на субботу для всех знаков зодиака
Гороскоп на субботу для представителей всех знаков зодиака
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Телевидение и радио не работают в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления