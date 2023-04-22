В Темиртау мужчина погиб, переходя дорогу в неположенном месте
Фото: freepik
20-летний водитель автомобиля Hyundai Creta сбил насмерть переходившего дорогу в неположенном месте 40-летнего мужчину в Темиртау, сообщает Zakon.kz.
По сообщению полиции, ДТП произошло по улице Чернышевского.
"21 апреля около 21:25 в городе Темиртау по улице Чернышевского 20-летний водитель автомобиля Hyundai Creta допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства".полиция
В результате ДТП 40-летний пешеход скончался на месте происшествия.
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