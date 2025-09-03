Переход в неположенном месте закончился трагедией в Алматы

В Алматы ночью 4 сентября, из-за перехода дороги в неположенном месте, автомобиль Subaru Outback сбил мужчину, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел по пр. Райымбека, когда незнакомец не воспользовавшись одним из двух надземных переходов, перебегал дорогу напротив рынков "Барлык" и "Алтын Орда".

Фото: Zakon.kz

Автомобиль, направлявшийся в восточном направлении в какой-то момент задел пешехода, который до приезда медиков скончался на месте.

Фото: Zakon.kz

Со слов очевидцев, водитель до последнего пытался избежать столкновения, о чем свидетельствует отсутствие повреждений на автомобиле Subaru Outback. По их предположению, смерть наступила в результате удара об асфальт.

Фото: Zakon.kz

В любом случае, в деталях ДТП будут разбираться сотрудники дорожной полиции и криминалист, прибывшие на место происшествия. Личность мужчины в данный момент также устанавливается.

