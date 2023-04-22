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Законодательство РК

Конституционный суд не усмотрел нарушений в изображениях лица в СМИ без его согласия

Женщина в парке с голубями Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Конституционный суд поступило обращение С. Наумцева о признании не соответствующим Конституции статьи 14 закона "О СМИ". В 2013 году его фото опубликовали в СМИ без его согласия, он просил удалить его изображения, сообщает Zakon.kz.

По мнению автора обращения, оспариваемая норма нарушает его право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, закрепленное в Конституции, имеющей высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории страны.

Конституционный суд постановил, что подпункт 3 пункта 1-1 статьи 14 Закона "СМИ" соответствует Конституции.

В КС сообщили, что право гражданина на собственное изображение находится под охраной государства. Защита изображения гражданина регулируется не только конституционными нормами, но и гражданским законодательством. В соответствии со статьей 145 Гражданского кодекса требуется получение согласия гражданина перед обнародованием и последующим использованием его изображения. Положения статей 7 и 15 закона "О персональных данных и их защите" устанавливают, что использование персональных данных допустимо только при наличии согласия их собственника.

В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

"Положение Закона "О СМИ" о возможности опубликования изображения в СМИ без согласия изображаемого лица допускается при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Конституции. В соответствии с ранее высказанной позицией Конституционного совета, защита конституционного строя, охрана общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения могут обусловить ограничение прав и свобод, если ограничение адекватно законно обоснованным целям и отвечает требованиям справедливости, является пропорциональным, соразмерным и необходимым в демократическом государстве для защиты конституционно значимых ценностей".Конституционный суд

Сопоставление рассматриваемого подпункта с условиями Конституции показывает, что такое ограничение:

  • установлено законом;
  • может рассматриваться необходимым, поскольку отвечает насущным потребностям государства и общества в конкретных ситуациях. Эти потребности могут превалировать над интересами лица, заключающимися в невмешательстве в его частную жизнь, сохранении личной и семейной тайны (например, при розыскных мероприятиях, поиске пропавших, выявлении пострадавших от правонарушений и другие). Вопросы соизмерения права на неприкосновенность частной жизни (включая право на изображение) и публичной потребности во вмешательстве в частную жизнь человека должны приниматься во внимание при оценке допустимости такого вмешательства в процессе правоприменительной практики;
  • преследует конституционно признаваемые цели, а именно защиту конституционного строя, охрану общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения;
  • является соразмерным.

Указанные цели могут быть достигнуты с помощью рассматриваемого ограничения (распространение изображения без согласия лица), которое не является избыточным. Общественное благо, полученное в результате ограничения в конкретной ситуации, может быть больше, чем вред, им причиненный.

Исключение, предусмотренное подпунктом 3 пункта 1-1 статьи 14 закона о СМИ, буквально совпадает с целевыми установками ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 39 Конституции, что свидетельствует о соблюдении конституционного подхода к ограничениям прав и свобод человека в рассматриваемом случае, заключили в КС.

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