#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.55
602.09
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
513.55
602.09
6.42
Право

Член правления АО пытался оспорить решение совета директоров в Конституционном суде: что из этого вышло

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 10:55 Фото: Zakon.kz
В Конституционный суд поступило обращение о рассмотрении на соответствие Конституции пунктов 7 и 8 статьи 58 Закона "Об акционерных обществах", сообщает Zakon.kz.

Заявитель ранее являлся членом правления акционерного общества, полномочия которого были досрочно прекращены решением совета директоров. Впоследствии на основании решения совета директоров приказом общества с ним был досрочно расторгнут трудовой договор.

Казахстанец обратился в суд с коллективным иском о признании недействительным решения совета директоров и об отмене приказа о досрочном прекращении трудового договора. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, указав, что заявитель не входит в круг лиц, уполномоченных оспаривать решения совета директоров, поскольку не является ни членом совета директоров, ни акционером общества.

Он полагает, что ограничение круга лиц, имеющих право обжаловать решения совета директоров, создает правовой пробел и необоснованно ограничивает право заинтересованных лиц на судебную защиту.

Конституционный суд напомнил, что конституционный принцип "каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод" означает право любого человека и гражданина обратиться в суд за защитой и восстановлением нарушенных прав и свобод. Реализация этого права осуществляется на основе и в порядке, установленном законом.

В КС отметили, что совет директоров осуществляет общее руководство обществом и решает вопросы, включая формирование и прекращение полномочий исполнительного органа. При этом он не вправе вмешиваться в компетенцию исполнительного органа, в том числе в вопросы трудовых отношений работников.

В связи с чем работник вправе обжаловать действия работодателя, что заявитель и сделал.

Также в Конституционном суде пояснили, что решения совета директоров являются корпоративными актами, принимаемыми в рамках внутреннего распределения компетенций, и обжаловаться могут только акционерами и членами совета директоров по основаниям, связанным с нарушением закона или устава.

Следовательно, КС не нашел правовых оснований для принятия обращения к конституционному производству.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Конституционный суд рекомендовал правительству усовершенствовать законодательство об арбитраже
10:17, 14 сентября 2024
Конституционный суд рекомендовал правительству усовершенствовать законодательство об арбитраже
Конституционный суд уточнил порядок судебной защиты собственников земель
12:25, 18 декабря 2025
Конституционный суд уточнил порядок судебной защиты собственников земель
Конституционный суд отказал в рассмотрении нормы АППК на соответствие Конституции
11:39, 24 апреля 2025
Конституционный суд отказал в рассмотрении нормы АППК на соответствие Конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: