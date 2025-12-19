Член правления АО пытался оспорить решение совета директоров в Конституционном суде: что из этого вышло

В Конституционный суд поступило обращение о рассмотрении на соответствие Конституции пунктов 7 и 8 статьи 58 Закона "Об акционерных обществах", сообщает Zakon.kz.

Заявитель ранее являлся членом правления акционерного общества, полномочия которого были досрочно прекращены решением совета директоров. Впоследствии на основании решения совета директоров приказом общества с ним был досрочно расторгнут трудовой договор.

Казахстанец обратился в суд с коллективным иском о признании недействительным решения совета директоров и об отмене приказа о досрочном прекращении трудового договора. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, указав, что заявитель не входит в круг лиц, уполномоченных оспаривать решения совета директоров, поскольку не является ни членом совета директоров, ни акционером общества.

Он полагает, что ограничение круга лиц, имеющих право обжаловать решения совета директоров, создает правовой пробел и необоснованно ограничивает право заинтересованных лиц на судебную защиту.

Конституционный суд напомнил, что конституционный принцип "каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод" означает право любого человека и гражданина обратиться в суд за защитой и восстановлением нарушенных прав и свобод. Реализация этого права осуществляется на основе и в порядке, установленном законом.

В КС отметили, что совет директоров осуществляет общее руководство обществом и решает вопросы, включая формирование и прекращение полномочий исполнительного органа. При этом он не вправе вмешиваться в компетенцию исполнительного органа, в том числе в вопросы трудовых отношений работников.

В связи с чем работник вправе обжаловать действия работодателя, что заявитель и сделал.

Также в Конституционном суде пояснили, что решения совета директоров являются корпоративными актами, принимаемыми в рамках внутреннего распределения компетенций, и обжаловаться могут только акционерами и членами совета директоров по основаниям, связанным с нарушением закона или устава.

Следовательно, КС не нашел правовых оснований для принятия обращения к конституционному производству.