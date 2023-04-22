В США отсидевшим по ошибке 17 лет выплатят по 63 тысячи тенге за каждый день в тюрьме

Дюпри Гласса и Хуана Рейфорда признали невиновными после того, как их освободили в 2020 году. После повторного судебного процесса человек, действительно совершивший преступление, признал свою вину, сообщает Zakon.kz.

Реальный убийца в настоящее время отбывает пожизненное заключение за убийство по другому делу.



Освобожденным Глассу и Рейфорду было 17 и 18 лет соответственно, когда их арестовали после перестрелки в 2004 годе. Тогда в результате стрельбы пострадали два подростка.

Они оба утверждали, что не участвовали в стрельбе. Тем не менее, их осудили по 11 пунктам обвинения в покушении на убийство и приговорили к 11 пожизненным срокам подряд. До вынесения приговора Гласс и Рейфорд не имели криминального прошлого.

Их адвокат Энни Делла Донна заявила, что процесс против них в 2004 году "вообще не должен был быть возбужден".

"Не было никаких улик, связывающих их со стрельбой. Ноль". Энни Делла Донна

Их обвинение основывалось на показаниях только двух свидетелей, которые позже отказались от них. Делла Донна сказала, что в ходе пятилетнего расследования были найдены многочисленные свидетели, которые заявили, что у ошибочно осужденных никогда не было оружия.

После нового судебного процесса Гласс и Рейфорд имеют право на компенсацию. Выплата компенсации стала возможна после принятия нового закона в штате Калифорния. Им должны выплатить по 140 долларов (63 698 тенге) за каждый день, проведенный за решеткой, что в сумме составит около 900 тыс. долларов (409,4 млн тенге).



Сейчас мужчины работают водителями в компании Walmart и являются отцами маленьких девочек. Рейфорд до сих пор состоит в отношениях со своей школьной возлюбленной, которая ждала его, пока он находился в заключении.