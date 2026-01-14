13 лет в тюрьме по ошибке: Германия выплатит бывшему заключенному рекордную сумму
По информации Bild, мужчину приговорил его к пожизненному заключению за расправу над пенсионеркой.
Как выяснилось, подсудимый был смотрителем в своем доме и помогал по хозяйству 87-летней соседке, пока в 2008 году ее не нашли в ванне без признаков жизни. Главным подозреваемым оказался Гендицки, которого затем обвинили в утоплении пожилой женщины из-за ссоры. Апелляция не дала результатов, и мужчина отправился в тюрьму.
Отмечается, что родственники осужденного и его адвокат не теряли надежды, и в 2022 году Гендицки вышел на свободу, а в 2023-м был оправдан судом, который установил, что потерпевшей не стало в результате несчастного случая.
Согласно данным издания, в итоге Бавария выплатит 65-летнему мужчине рекордные 1,3 млн евро компенсации – 75 евро за каждый день, проведенный за решеткой, еще 450 тыс. евро за потерянный доход, а также судебные издержки.
