Мир

13 лет в тюрьме по ошибке: Германия выплатит бывшему заключенному рекордную сумму

Германия выплатит бывшему заключенному рекордную сумму, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 23:20 Фото: pixabay
В Германии Манфреду Гендицки выплатили рекордную компенсацию за то, что он провел 13 лет в тюрьме за преступление, которого не совершал, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, мужчину приговорил его к пожизненному заключению за расправу над пенсионеркой.

Как выяснилось, подсудимый был смотрителем в своем доме и помогал по хозяйству 87-летней соседке, пока в 2008 году ее не нашли в ванне без признаков жизни. Главным подозреваемым оказался Гендицки, которого затем обвинили в утоплении пожилой женщины из-за ссоры. Апелляция не дала результатов, и мужчина отправился в тюрьму.

Отмечается, что родственники осужденного и его адвокат не теряли надежды, и в 2022 году Гендицки вышел на свободу, а в 2023-м был оправдан судом, который установил, что потерпевшей не стало в результате несчастного случая.

Согласно данным издания, в итоге Бавария выплатит 65-летнему мужчине рекордные 1,3 млн евро компенсации – 75 евро за каждый день, проведенный за решеткой, еще 450 тыс. евро за потерянный доход, а также судебные издержки.

Ранее сообщалось, на какую помощь от государства могут рассчитывать освобожденные в Казахстане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
