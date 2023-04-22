Цены на популярные криптовалюты на 22 апреля
Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).
Данные взяты из открытых источников.
Биткоин (BTC): 27 300,1 $; изменения за 24 часа: -2,50%.
Эфириум (ETH): 1 853,80 $; изменения за 24 часа: -3,09%.
Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: +0,02%.
BNB (BNB): 325,99 $; изменения за 24 часа: -0,34%.
USD Coin (USDC): 1,0000 $; изменения за 24 часа: -0,02%.
Dogecoin (DOGE): 0,079082 $; изменения за 24 часа: -5,38%.
Binance USD (BUSD): 0,9999 $; изменения за 24 часа: +0,01%.
Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.
По состоянию на 22 апреля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 457.68 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.