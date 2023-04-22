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Майк Тайсон назвал имя лучшего боксера современности

Назвал имя лучшего боксера современности Фото: Instagram/miketyson
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что считает британца Тайсона Фьюри главной достопримечательностью бокса и самым узнаваемым персонажем в этом виде спорта, сообщает Zakon.kz.

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Об этом он заявил в интервью ESPN.

"Лучший боксер в мире — Тайсон Фьюри. Сейчас он главная достопримечательность бокса и самый узнаваемый персонаж в этом виде спорта", — сказал 56-летний Тайсон.

Фьюри является непобежденным боксером. В его активе 33 проведенных поединка, 24 из которых он завершал нокаутом. Еще одна встреча ознаменовалась ничьей. Его предыдущим соперником был Дерек Чисора, которого британец победил техническим нокаутом.

Ранее глава Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса подтвердил прекращение переговоров о поединке между командами украинца Александра Усика и Фьюри.

Ожидается, что следующий поединок Фьюри проведет летом и его соперником может стать Энди Руис или китайский боксер Чжан Чжилэй.

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