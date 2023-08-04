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Майк Тайсон станет тренером Нганну в бою против Фьюри

Тайсон станет тренером Нганну Фото: Instagram/miketyson
Легенда мирового бокса Майк Тайсон будет готовить бойца ММА Фрэнсиса Нганну перед его будущей встречей с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри, сообщает Zakon.kz.

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Легендарный боксер будет поддерживать Фрэнсиса Нганну в предстоящем поединке, передает Mirror. Боксерский матч между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри пройдет 29 октября в Саудовской Аравии.

"Я на сто процентов поддерживаю Нганну в этом противостоянии чемпионов. У него сильный удар, и когда он достигнет цели, бой закончится. С нетерпением жду возможности поработать с ним, он не новичок в боях, ведь он чемпион мира. Ключевым моментом будет сочетание его энергии и боевых навыков с ударами, использованием ловкости и способности быстро перемещаться по рингу, чтобы затем нанести нокаутирующий удар. Мы здесь, чтобы побеждать". Майк Тайсон

Бой будет состоять из десяти трехминутных раундов и пополнит профессиональные списки обоих спортсменов.

Фрэнсис Нганну сейчас тренируется в Xtreme Couture MMA (Лас-Вегас, США), и его наставники Дьюи Купер и Эрик Никсик также будут в его тренерском штабе. Нганну планирует тренироваться с другими тренерами по боксу перед боем с Фьюри, чтобы улучшить силу и физическую форму.

Примечательно, что ранее Майк Тайсон называл лучшим боксером современности будущего противника Нганну – Тайсона Фьюри.

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