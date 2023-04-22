Сборная Казахстана по хоккею разгромила сборную Южной Кореи в товарищеском матче

Сборная Казахстана по хоккею всухую расправилась с соперниками из Южной Кореи в товарищеском матче в Астане, сообщает Zakon.kz.

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Это первый товарищеский матч нашей команды в рамках подготовки к чемпионату мира, передает пресс-служба Федерации хоккея Казахстана.

Уже на первых минутах игры счет открыл Роман Старченко, во втором периоде преимущество удвоил Тамирлан Гайтамиров, а через три минуты Аркадий Шестаков забросил третью шайбу. На 42 минуте Дмитрий Гренц сделал счет 4:0, на последней минуте точку в игре поставил Кирилл Полохов.

Казахстан – Южная Корея – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

1:0 – 02:38 – Старченко (Орехов)

2:0 – 31:52 – Гайтамиров (Бекетаев, Рымарев)

3:0 – 34:43 – Шестаков (Орехов, Рымырев) ГБ

4:0 – 51:51 – Гренц (Михайлис)

5:0 - 59:45 - Полохов (Гренц, Михайлис) ГБ

Вратари: Шутов – Ли

Второй товарищеский матч со сборной Южной Кореи подопечные Галыма Мамбеталиева проведут 24 апреля.