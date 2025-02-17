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Спорт

Сборная Казахстана по футболу уступила КНДР в товарищеском матче в Турции

Сборная Казахстана по футболу уступила КНДР в товарищеском матче в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 21:08 Фото: Instagram/kff_team
В Белеке (Турция) 17 февраля завершился товарищеский матч между сборными Казахстана и КНДР, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, подопечные Али Алиева потерпели поражение со счетом 0:2.

Этот матч стал вторым для национальной команды под руководством Али Алиева. В дебютной встрече при новом тренере казахстанцы сыграли вничью с узбекистанским "Локомотивом" (1:1).

Турецкие сборы прошли в рамках просмотра Алиевым ближайшего резерва и молодых игроков, которые ранее не выступали за сборную или мало выходили на поле.

Также сейчас казахстанские футболисты готовятся к старту в отборочном турнире ЧМ-2026 со сборными Бельгии, Уэльса, Северной Македонии и Лихтенштейна.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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