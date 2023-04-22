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Германия и Россия зеркально выслали дипломатов

Германия и Россия зеркально выслали дипломатов Фото: МИД РФ
Берлин принял решение массово выслать из страны российских дипломатов. В ответ Россия высылает из страны свыше 20 немецких дипломатов, сообщает Zakon.kz.

В российском МИДе отметили, что действия Германии направлены на курс разрушения российско-германских отношений, включая дипломатические измерения. Также в министерстве осудили решение Берлина.

Кроме этого, Министерство иностранных дел России обвинило Германию в нарушении заверений о нежелании афишировать массовую высылку российских дипломатов.

В заявлении ведомства было отмечено, что Москва даст Германии зеркальный ответ.

После чего было заявлено о высылке из России более 20 немецких дипломатов. Об этом в эфире телеканала "Звезда" заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она также отметила, что в Германии солгали касательно высылки российских дипломатов. По ее словам, Берлин уведомил Москву о своих планах, но просил сохранить это втайне. Тем не менее около трех недель назад эта информация просочилась в немецкие СМИ. Власти Германии сами же и слили информацию журналистам, уверена Захарова.

21 апреля заместитель премьер-министра – министр юстиции Великобритании Доминик Рааб подал в отставку из-за обвинений в буллинге.

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