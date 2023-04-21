Министр Великобритании подал в отставку из-за обвинений в буллинге
Фото: Twitter/Dominic Raab
Заместитель премьер-министра – министр юстиции Великобритании Доминик Рааб ушел в отставку. Это решение он принял после проведенного расследования на жалобы в травле подчиненных, сообщает Zakon.kz.
Расследования проводили из-за многочисленных сообщений об издевательствах Доминика Рааба над подчиненными.
Письмо зампремьер-министра направил письмо на имя Риши Сунака.
"Сообщаю о том, что выхожу из состава вашего правительства после получения доклада, подготовленного по итогам расследования королевского адвоката Адама Толли. Я призвал к проведению расследования и обязался подать в отставку, если оно выявит какие-либо факты издевательств. Я считаю важным сдержать свое слово", - говорится в тексте письма.
В то же время Доминик Рааб в полной мере не согласился с неблагоприятными для него выводами расследования, назвав их ошибочными.
В ноябре прошлого года британцы возмутились решением нового премьера Риши Сунака повысить налоги.
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