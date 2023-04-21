Министр Великобритании подал в отставку из-за обвинений в буллинге

Фото: Twitter/Dominic Raab

Заместитель премьер-министра – министр юстиции Великобритании Доминик Рааб ушел в отставку. Это решение он принял после проведенного расследования на жалобы в травле подчиненных, сообщает Zakon.kz.

Расследования проводили из-за многочисленных сообщений об издевательствах Доминика Рааба над подчиненными. Письмо зампремьер-министра направил письмо на имя Риши Сунака. "Сообщаю о том, что выхожу из состава вашего правительства после получения доклада, подготовленного по итогам расследования королевского адвоката Адама Толли. Я призвал к проведению расследования и обязался подать в отставку, если оно выявит какие-либо факты издевательств. Я считаю важным сдержать свое слово", - говорится в тексте письма. В то же время Доминик Рааб в полной мере не согласился с неблагоприятными для него выводами расследования, назвав их ошибочными. В ноябре прошлого года британцы возмутились решением нового премьера Риши Сунака повысить налоги. Читайте также Состояние Илона Маска уменьшилось, а акции Tesla упали Самого жирного кота приютили В Пентагоне рассказали о случаях обнаружения НЛО дронами MQ-9 Reaper

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