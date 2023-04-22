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Анкетирование работников нефтяных и сервисных предприятий началось в Жанаозене

Анкетирование работников нефтяных и сервисных предприятий началось в Жанаозене Фото: Zakon.kz
Массовое анкетирование сотрудников нефтяных и сервисных предприятий проходит в Жанаозене, сообщает Zakon.kz.

Представители "Казмунайгаза" в составе четырех фокусных групп объезжают месторождения, производственные цеха и лаборатории, передает "Хабар 24".

Эксперты задают вопросы, выслушивают жалобы, записывают предложения. Поднимаются темы условий и оплаты труда, изношенного оборудования и повышения квалификации молодых сотрудников.

Пока одни специалисты проверяют финансово-хозяйственную и закупочную деятельности в офисе, другие выезжают на встречи с рабочими коллективами на нефтяные месторождения

Базе, специализирующейся на ремонте подземного оборудования, уже  десять лет. Здесь работают более 400 человек. Сотрудники круглосуточно в четыре смены проводят диагностику и ремонт глубинных насосов и штанг. Их привозят сюда с месторождений и промывают, а специальное оборудование распознает дефекты.

Со слов сотрудников, бывает, что возникают проблемы в медпункте. Так, чтобы сдать некоторые анализы, нам приходится обращаться в платные учреждения. Помимо этого, некоторые медикаменты, капельницы, уколы приходится оплачивать из собственного кармана. Рабочие выразили желание, чтобы эти услуги делали за счет предприятия.

Задача масштабного мониторинга – найти слабые места в работе и устранить их. В проверке задействованы 33 эксперта национальной компании. Им предстоит серьезная работа.

"Мы вчера обошли пять подразделений. Это лаборатория ОКР, сегодня мы обходим НГДУ. Мы ежедневно будем фиксировать все эти вопросы, каждый день производить свод всех поставленных вопросов и доносить до руководства, на основе данных вопросов они будут все категорированы, и будет разрабатываться план". Руководитель рабочей группы Бекзат Агжанов

Комиссия пробудет в Жанаозене до конца мая. Приезжие специалисты будут заниматься различными вопросами, начиная с распределения бюджета до прозрачности процедуры трудоустройства.

Кроме того, в настоящее время Департаментом экономических расследований по Мангистауской области проводится несколько досудебных расследований. Должностные лица нефтяной компании и одного из частных предприятий подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.

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