Ситуация в Украине: Трамп обещает разрешить конфликт, Россия переходит на нацвалюты при расчетах за энергию
Фото: president.gov.ua
Зеленский подписал закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией, друзей американца, раскрывшего секреты Пентагона, допрашивает ФБР, сообщает Zakon.kz.
- Глава Пентагона Остин заявил, что американские танки Abrams, на которых личный состав ВСУ будет проходить обучение, прибудут в Германию в следующие несколько недель. По его словам, Запад передал Украине более 230 танков и 1500 других бронемашин для оснащения девяти бронетанковых бригад.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "деколонизации топонимии". Документ предполагает запрет на присвоение географическим объектам названий, связанных с Россией.
- Зеленский также подписал законопроект о введении обязательного экзамена на знание Конституции, истории и государственного языка Украины для получения гражданства.
- Берлин принял решение о массовой высылке российских дипломатов — МИД РФ.
- Россия в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из страны германских дипломатов — МИД РФ.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может достичь успеха в контрнаступлении, когда найдет подходящий момент.
- Секретные документы Пентагона оказались в открытом доступе гораздо раньше, чем предполагалось ранее. Как выяснила газета NYT, в интернете материалы начали появляться еще в феврале прошлого года.
- Друзей американца, раскрывшего секреты Пентагона, допрашивает ФБР.
- Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что если одержит победу на президентских выборах в 2024 году, то разрешит конфликт в Украине еще до того, как он въедет в Белый дом.
- Урегулировать конфликт в Украине можно только путем прямых переговоров сторон, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
- Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что не поедет ни в Россию, ни в Украину, пока не будут созданы условия для прекращения конфликта.
- Россия переходит на национальные валюты при расчетах за энергоресурсы, востребован юань и рубль, в дальнейшем страна намерена отказаться от евро и доллара, сообщил вице-премьер Александр Новак.
- Латвия отдает Киеву все свои ПЗРК Stinger — министр обороны Латвии Инара Мурниеце.
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