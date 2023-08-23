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Путин призвал страны БРИКС переходить на расчеты в нацвалютах

Путин выступил на БРИКС Фото: pixabay
Президент России Владимир Путин выступает на саммите БРИКС в формате видеосвязи. Он высказался о необходимости расширения расчетов в нацвалютах, сообщает Zakon.kz.

Владимир Путин выступил на саммите БРИКС. Президент России заявил, что следующий саммит в октябре 2024 года планируется провести в Казани. В 2024 году председательство в этой организации перейдет к России. 

Он также заявил, что в ходе своего председательства Россия будет делать все возможное для укрепления авторитета БРИКС.

"В числе российских приоритетов наращивание партнерства в сфере науки и инноваций, здравоохранения, образования, развития гуманитарных связей в целом. Культурное и цивилизационное многообразие является одной из опор нового многополярного миропорядка".Владимир Путин

Он также заявил, что страны БРИКС выступают "против гегемонии и политики неоколониализма". Президент России призвал членов блока расширить расчеты в нацвалютах и межбанковскую кооперацию.


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Данияр Кунафин
Россия Путин Владимир
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