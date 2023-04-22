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В Уральске высадили свыше двух тысяч деревьев

В Уральске высадили свыше двух тысяч деревьев Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В рамках экологической акции "Всеказахстанский день посадки леса" сегодня во всех районах Западно-Казахстанской области и в Уральске прошли работы по посадке саженцев деревьев разных пород. В этом году в городе планируется высадить порядка 2,5 тысячи деревьев, сообщает Zakon.kz.
"Наш город – самый чистый и зеленый город в Казахстане. Поддерживая добрую традицию по благоустройству родного города и исполняя поручение президента страны по масштабному озеленению страны, мы проводим субботники по очистке улиц города, а также высаживаем деревья для улучшения экологической среды в скверах, новых микрорайонах, парках. В этом году определена подрядная организация, которая обеспечит уход за зелеными насаждениями в черте города и чистоту областного центра. Но так же и каждый житель области должен бережно относиться к своему родному краю, не оставаться в стороне от таких полезных и нужных акций, активно принимать участие в субботниках", – сказал аким области Нариман Турегалиев.


В Уральске высадили свыше двух тысяч деревьев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


В городе высажены деревья хвойных пород, пирамидальные тополя, береза, рябина, сирень. Напомним, что в регионе месячник по благоустройству и чистоте населенных пунктов начался в конце марта и будет продолжаться весь апрель.

"У нас имеются специальные бригады, которые участвуют в посадке деревьев, а также проводят все работы по озеленению территории областного центра. В летнее время будет организован полив деревьев и цветов три раза в неделю. Дополнительно проводятся работы по побелке деревьев и формированию живой изгороди на улицах города", – пояснил руководитель ТОО "Жайық Таза Қала" Ринат Нургалиев.


В Уральске высадили свыше двух тысяч деревьев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


Сегодня посадка деревьев осуществлялась на четырех основных локациях – вдоль дороги на остановках "1-я" и "2-я Дачная", на участке автомобильной трассы "Уральск – Подстепное" и на улице им. Монкеулы в поселке Зачаганск с участием сотрудников государственных учреждений и ведомств, молодежных активистов и представителей экологических общественных объединений. Также проведены работы по очистке от мусора берегов крупных рек города.


В Уральске высадили свыше двух тысяч деревьев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


"В планах на этот год – высадить на территории города более 2,5 тысячи саженцев деревьев. Например, сегодня по проспекту им. Абая силами уральцев посадили 130 саженцев ели. Каждую субботу проводим посадку деревьев и убираем город от скопившегося за зиму мусора. Впереди еще один субботник по благоустройству и очистке города, но работы будут продолжаться и дальше, ведь за саженцами нужен постоянный уход", – отметил руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска Азамат Халелов.


В Уральске высадили свыше двух тысяч деревьев

Фото: пресс-служба акимата ЗКО


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