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Более 520 тысяч деревьев высадят в национальном парке "Бурабай" в 2024 году

Более 520 тысяч деревьев высадят в национальном парке "Бурабай" в 2024 году Фото: Нацпарк "Бурабай"
В этом году коллектив нацпарка "Бурабай" планирует высадить 520 тысяч деревьев в рамках масштабного госпроекта по посадке 2 миллиардов деревьев в течение 5 лет, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе Управления делами президента, работа по озеленению в Государственном национальном природном парке "Бурабай" проводится на системной основе.

К примеру, в 2023 году сотрудниками нацпарка было посажено более 500 тысяч саженцев на 65 гектарах земли. Помимо сосны и березы, на территории выращивают вяз, смородину, яблоню, малину, клен и барбарис.


Более 250 тысяч деревьев высадят в нацпарке

Фото: Нацпарк "Бурабай"

"Ежегодно с ноября по январь инспекторы собирают сосновые шишки. Собранные и высушенные семена хранятся в закрытых помещениях, в специальных камерах при определенной температуре и уровне влажности. Семена высеивают, поливают и пропалывают, а по достижении двухлетнего возраста их высаживают в дикую природу", – рассказал начальник отдела охраны, воспроизводства и рационального использования лесов и растительного мира национального парка Александр Ковалев.

Специалист добавил, что в конце февраля начинается подготовка семян для посева в лесных питомниках, а в апреле их сеют.

В УДП отметили, что указанные меры направлены на улучшение экологической ситуации в стране.

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