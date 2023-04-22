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Врач назвала провоцирующие развитие диабета ошибки в питании

Врач назвала провоцирующие развитие диабета ошибки в питании Фото: pixabay
Специалист объяснила, какие ошибки в питании приводят к сахарному диабету, сообщает Zakon.kz.

В интервью газете "Вечерняя Москва" диетолог Елена Соломатина подчеркнула, что сахарный диабет, который раньше считался болезнью пожилых, теперь диагностируется все чаще у молодых людей. Это связано с перееданием и употреблением большого количества рафинированной еды, содержащей скрытый сахар. Этот сахар есть во многих продуктах, включая пиво, макароны и хлеб. Однако клетчатки в такой пище и напитках, как правило, немного.

Она добавила, что излишки энергии перерабатываются в жир, который "заваливает" двери клетки, инсулин не может втянуть лишнюю глюкозу, поэтому мозг чувствует голод, и создается замкнутый круг.

"Употребление продуктов, которые повышают уровень глюкозы в крови и не содержат клетчатку, приводит к развитию сахарного диабета. Для многих легче выпить сок, чем съесть фрукт. А белая булка для многих вкуснее цельнозернового хлеба. От таких продуктов нужно отказаться или свести к минимуму", – подытожила Соломатина.

Также стоит уделить внимание порции пищи. Необходимо употреблять еду по мере надобности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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