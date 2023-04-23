Президент Греции распустила парламент в связи с выборами

Парламент Греции распущен указом президента Греции Катерины Сакелларопулу, сообщает Zakon.kz.

Причиной стали предстоящие парламентские выборы 21 мая, передает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА).

По традиции указ президента о роспуске парламента и назначении выборов на 21 мая был вывешен вечером руководителем охраны высшего законодательного органа бригадным генералом Фотисом Дуицисом на специальной доске объявлений у двери восточного входа в парламент.

В указе также отмечается, что новый состав парламента будет созван 1 июня, когда состоится приведение к присяге новых депутатов, а 2 июня новый парламент изберет своего председателя.