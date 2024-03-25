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Токаев поздравил президента Греции с Днем независимости

Касым-Жомарт Токаев, Катерин Сакелларопулу, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 12:02 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Катерину Сакелларопулу и греческий народ с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Zakon.kz.
"Сегодня Греция, будучи одной из самых активных стран Европейского Союза, добивалась значительных успехов в области устойчивого развития, повышения благосостояния населения и укрепления своего авторитета на международной арене. Желаю, чтобы ваша страна и впредь продвигалась по пути прогресса и процветания. С удовлетворением отмечаю неизменное расширение горизонтов нашего сотрудничества, импульс которому придают содержательный политический диалог и традиционная дружба между Казахстаном и Грецией. Убежден, что спектр взаимодействия и многогранные связи между нашими странами будут и дальше расширяться", – говорится в телеграмме.

Также Токаев пожелал коллеге успехов в ее ответственной деятельности, а дружественному народу Греции – благополучия, говорится в сообщении Акорды.

В Наурыз президенту Казахстана поступило большое количество поздравлений от глав разных государств. 

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