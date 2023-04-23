В каких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Синоптики сообщают, что сразу в нескольких городах Казахстана в воскресенье 23 апреля ожидаются неблагоприятные метеоусловия, передает Zakon.kz

По информации РГП "Казгидромет", такие условия прогнозируют в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, и Алматы.

Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;



людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали о том, что гроза и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана в воскресенье.