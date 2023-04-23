В каких городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
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Синоптики сообщают, что сразу в нескольких городах Казахстана в воскресенье 23 апреля ожидаются неблагоприятные метеоусловия, передает Zakon.kz
По информации РГП "Казгидромет", такие условия прогнозируют в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, и Алматы.
Метеорологические условия в этих городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).
При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:
- сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
- людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
- ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Ранее синоптики рассказали о том, что гроза и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана в воскресенье.
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