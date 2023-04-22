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Гроза и сильный ветер ожидаются в ряде регионов Казахстана

Гроза и сильный ветер ожидаются во многих регионах Казахстана Фото: freepik
В РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды и штормовое предупреждение по всей территории Казахстана на 23 апреля. По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов страны ожидаются сильные порывы ветра, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана на 23 апреля

Циклон из районов Черного моря и связанные с ним атмосферные фронты вызовут на большей части республики дождь, лишь на юго-востоке, востоке, юго-западе страны ожидается погода без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на западе, севере, в центре – гроза, на востоке – туман, юго-западе – пыльная буря. Ночью в центре Жетысуской области сохраняются заморозки 3 градуса.

Штормовое предупреждение на территории Казахстана на 23 апреля

В северной части Кызылординской области ожидается ночью гроза, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный. В центре области ветер 15-20 м/с с пыльной бурей.

На востоке и юге Атырауской области днем ожидается западный ветер 15-20 м/с.

В северной и восточной части Актюбинской области днем ожидается гроза, ветер будет меняться между северо-западным и западным направлениями. В этих районах скорость ветра составит 15-20 м/с.

В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области ожидается пыльная буря, а ветер будет меняться с южного на северо-западное направление. В этих районах скорость ветра составит 15-20 м/с.

В Акмолинской области на севере, западе и юге ожидается юго-восточный ветер, который днем перейдет на юго-западное направление, с порывами 15-20 м/с. На западе области днем возможны грозы.

В Астане ветер также будет меняться с юго-восточного на юго-западный, порывы 15-20 м/с утром и днем.

В Кокшетау юго-восточный ветер, который временами будет меняться на юго-западный, с порывами 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью на севере и востоке ожидается южный ветер с порывами 15-20 м/с, а днем во всех районах области ветер будет достигать скорости 15-20 м/с, с временами порывы до 23 м/с на юге.

В Караганде ожидается южный ветер, днем с порывами 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Улытауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, временами 23 м/с.

В Жезказгане ожидается юго-восточный ветер, днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем на севере ожидается юго-восточный ветер с порывами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем возможны грозы. На западе области ночью ожидается южный ветер с порывами 15-20 м/с, а днем на большей части территории ветер будет достигать скорости 15-20 м/с с порывами до 23 м/с.

В Петропавловске также ожидается южный ветер днем, порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на большей части области порывы 15-20 м/с.

В городе Костанае днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный с порывами до 15-20 м/с.

В Жетысуской области в районе Алакольских озер ожидается восточный ветер с порывами 17-22 м/с. Ночью в центре области сохраняются заморозки до -3 градусов.

В городе Талдыкоргане ночью сохраняются заморозки -3-5 градусов.

Ночью в Алматинской области ожидается северо-восточный ветер, который впоследствии перейдет на юго-западный, с порывами 15-20 м/с.

С 21:00 22 апреля до 09:00 23 апреля по городу Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

С 21:00 22 апреля до 09:00 23 апреля по городам Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

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Казгидромет Казахстан
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