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Порядка 360 тысяч израильтян вышли на улицы городов с протестами

zakon.kz Фото: zakon.kz
В Израиле снова состоялась масштабная акция протеста против судебной реформы, сообщает Zakon.kz

Как пишет The Jerusalem Post, всего на улицы Израиля вышли порядка 360 тысяч человек. Напряженность усилилась в преддверии Дня памяти погибших в войнах и Дня независимости Израиля, которые пройдут на следующей неделе.

"Общественность понимает, что меч диктатуры всё еще висит на ее шее, угрожая разрушить всё, что мы построили", - цитирует газета организаторов протеста.

В Тель-Авиве временно перекрыли движение транспорта по ряду улиц.

Как сообщали ранее акции протеста продолжаются в Израиле с начала года. Они проходят против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его судебной реформы, которая должна дать кнессету (орган законодательной власти Израиля) больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей. 27 марта Нетаньяху объявил о решении отложить принятие закона о судебной реформе до следующего месяца. 


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