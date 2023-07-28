Мятежные души: израильтяне вновь вышли на улицы Тель-Авива

Протесты против судебной реформы снова продолжились в Израиле. Накануне вечером люди снова собрались у правительственных зданий в Тель-Авиве, сообщает Zakon.kz

Как пишет Times of Israel тысячи протестующих устремились на улицу Каплан.На обочинах автомагистрали Аялон сосредоточено большое количество полицейских, чтобы не дать протестующим выйти на дорогу с набережных и заблокировать движение транспорта.

Поскольку движение транспорта свободно движется по дороге, постоянно слышен грохот, поскольку автомобилисты подбадривают демонстрантов сигналами, размахивающими флагами с моста наверху.

Согласно самым свежим данным, толпы протестующих начали редеть. Полиция открывает дороги.

Как сообщали ранее протесты против судебной реформы возобновились после двух дней затишья. Первый план в рамках реформы был проведен парламентом Израиля (Кнессетом) 24 июля, что вызвало всплеск протестов в тот же день.