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Мятежные души: израильтяне вновь вышли на улицы Тель-Авива

Мятежные души: израильтяне вновь вышли на улицы Тель-Авива Фото: pxhere
Протесты против судебной реформы снова продолжились в Израиле. Накануне вечером люди снова собрались у правительственных зданий в Тель-Авиве, сообщает Zakon.kz

Как пишет Times of Israel тысячи протестующих устремились на улицу Каплан.На обочинах автомагистрали Аялон сосредоточено большое количество полицейских, чтобы не дать протестующим выйти на дорогу с набережных и заблокировать движение транспорта.

Поскольку движение транспорта свободно движется по дороге, постоянно слышен грохот, поскольку автомобилисты подбадривают демонстрантов сигналами, размахивающими флагами с моста наверху.

Согласно самым свежим данным, толпы протестующих начали редеть. Полиция открывает дороги. 

Как сообщали ранее протесты против судебной реформы возобновились после двух дней затишья. Первый план в рамках реформы был проведен парламентом Израиля (Кнессетом) 24 июля, что вызвало всплеск протестов в тот же день.

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