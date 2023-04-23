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Профсоюзы Германии добились хорошего повышения зарплат госслужащим

Профсоюзы Германии добились хорошего повышения зарплат госслужащим Фото: pixabay
Компенсацию за рост инфляции пообещали выплатить госслущажим в ФРГ. Зарплаты вырастут как минимум на 340 евро, сообщает Zakon.kz.

По информации Deutsche Welle, с 1 марта 2024 года тарифные зарплаты госслужащих будут сначала увеличены на 200 евро, а на втором этапе – на 5,5 процента. Минимальное повышение должно составить 340 евро. План, предложенный согласительной комиссией, рассчитан на два года.

Кроме того, госслужащим к февралю 2024 года поэтапно выплатят по три тысячи евро в качестве компенсации за рост инфляции. Эта сумма не будет облагаться налогами.

В целом зарплаты вырастут примерно у 2,5 млн сотрудников государственных служб.

Как сообщали ранее, в Германии профсоюзы грозили бессрочной забастовкой, если им не повысят зарплаты на 10,5 процента.

Отметим, что в двух крупных городах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов.

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