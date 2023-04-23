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О пользе прививки от кори рассказали медики

О пользе прививки от кори рассказали медики Фото: pixabay
Российский инфекционист Иван Коновалов рассказал, что иммунитет от кори после прививки сохраняется почти пожизненно, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, нередко сохраняют иммунитет даже те, кто вакцинировался еще в 1960-е годы. По информации ТАСС, врач объяснил, что у привитого от кори человека уровень антител со временем будет снижаться.

Однако при встрече с инфекцией он может переносить ее бессимптомно, что повысит иммунный статус. Двукратная вакцинация от кори защищает человека продолжительное время, почти пожизненно, напомнил Коновалов.

В случае, если человек не уверен, привит ли он, опасается заражения или его профессия связана с возможным контактом, рекомендуется сдать тест на наличие защитных противокоревых антител.

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