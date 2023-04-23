О пользе прививки от кори рассказали медики

Российский инфекционист Иван Коновалов рассказал, что иммунитет от кори после прививки сохраняется почти пожизненно, сообщает Zakon.kz.

По словам врача, нередко сохраняют иммунитет даже те, кто вакцинировался еще в 1960-е годы. По информации ТАСС, врач объяснил, что у привитого от кори человека уровень антител со временем будет снижаться.

Однако при встрече с инфекцией он может переносить ее бессимптомно, что повысит иммунный статус. Двукратная вакцинация от кори защищает человека продолжительное время, почти пожизненно, напомнил Коновалов.

В случае, если человек не уверен, привит ли он, опасается заражения или его профессия связана с возможным контактом, рекомендуется сдать тест на наличие защитных противокоревых антител.