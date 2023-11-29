Ажар Гиният рассказала о самочувствии внука после прививки от кори

Министр здравоохранения Ажар Гиният в СЦК 29 ноября 2023 года рассказала, что делается для повышения доверия населения к вакцинам против кори, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ажар Гиният сообщила, что в целом доверие у населения к вакцинам есть.

"Есть небольшой процент, которые не пришли на плановую вакцинацию в течение 10 месяцев. Это люди, которые действительно слушают некоторых экспертов, так называемых антиваксеров. Есть люди, которые отказываются из религиозных соображений. А есть люди, которые сомневаются и при достаточном объяснении убеждаются и получают вакцинацию. Поэтому, учитывая, что в основном страдают маленькие дети, мы сейчас проводим масштабную информационную работу, эту работу я сама начала, привела в поликлинику своего 5-летнего внука, доказать примером, что вакцина безопасная, эффективная, что можете доверять", – сказала министр.

Она добавила, что ее младшему внуку 5 лет и ему поставили прививку.

"На четвертый день у него поднялась температура, на фоне температуры была рвота, врачи оценили это как реакцию на прививку. Через день эти симптомы прошли. Поэтому я вам как есть передаю. Возможно, могут быть такие реакции", – резюмировала глава Минздрава.

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29 ноября Ажар Гиният сообщила, что из-за вспышки кори в Казахстане 30 детей находятся в реанимации. Всего, по ее данным, с начала года в Казахстане зарегистрировано более 17 тыс. случаев кори.