Какие улицы перекрыты в Алматы во время полумарафона

23 апреля с 7:00 до 12:00 в связи с проведением полумарафона в Алматы перекрыты несколько участков дорог, сообщает Zakon.kz.

Полумарафон начнется в парке Первого Президента в 7:30, финиш состоится на Центральном стадионе в 12:00. В 07:30 старт дистанции в 10 км и скандинавской ходьбы, в 08:10 – старт дистанции в 21 км.

В связи с проведением мероприятия 23 апреля с 00:00 до 12:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции.

План перекрытий дорог:

Движение на участке дороги по северной стороне пр. Аль-Фараби от ул. Мустафина до ул. Навои будет перекрыто с 00:00 до 12:00. Южная сторона будет перекрыта с 7:00 до 8:10.

Движение по северной стороне пр. Аль-Фараби от ул. Мустафина до пр. Назарбаева будет перекрыто с 7:15 до 09:40. Южная сторона будет свободна для передвижения.

Движение на участке дороги пр. Сейфуллина от пр. Аль-Фараби до пр. Абая с 7:40 до 09:00 будет полностью перекрыто.

Движение по южной стороне пр. Абая от ул. Саина и до ул. Байтурсынова будет перекрыто с 8:40 до 11:10. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Движение по южной стороне пр. Абая от ул. Сейфуллина до ул Байтурсынова будет перекрыто с 7:50 до 09:30. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Движение по восточной стороне ул. Саина от пр. Аль-Фараби и до пр.Абая с 08:30 до 10:10 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Рекомендованный маршрут для проезда к парку Первого Президента:

По ул. Мустафина на юг до пр. Аль-Фараби. По ул. Навои на юг до пр. Аль-Фараби. По ул. Садыкова на север до пр. Аль-Фараби. По ул. Дулати на север до пр. Аль-Фараби. По ул. Саина на юг до пр. Аль-Фараби. По ул. Розыбакиева на юг до пр. Аль-Фараби.

Также изменены схемы 57 маршрутов: