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Какие улицы перекрыты в Алматы во время полумарафона

Какие улицы перекрыты в Алматы во время полумарафона Фото: акимат Алматы
23 апреля с 7:00 до 12:00 в связи с проведением полумарафона в Алматы перекрыты несколько участков дорог, сообщает Zakon.kz.

Полумарафон начнется в парке Первого Президента в 7:30, финиш состоится на Центральном стадионе в 12:00. В 07:30 старт дистанции в 10 км и скандинавской ходьбы, в 08:10 – старт дистанции в 21 км.

В связи с проведением мероприятия 23 апреля с 00:00 до 12:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции.

План перекрытий дорог:

  • Движение на участке дороги по северной стороне пр. Аль-Фараби от ул. Мустафина до ул. Навои будет перекрыто с 00:00 до 12:00. Южная сторона будет перекрыта с 7:00 до 8:10.
  • Движение по северной стороне пр. Аль-Фараби от ул. Мустафина до пр. Назарбаева будет перекрыто с 7:15 до 09:40. Южная сторона будет свободна для передвижения.
  • Движение на участке дороги пр. Сейфуллина от пр. Аль-Фараби до пр. Абая с 7:40 до 09:00 будет полностью перекрыто.
  • Движение по южной стороне пр. Абая от ул. Саина и до ул. Байтурсынова будет перекрыто с 8:40 до 11:10. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
  • Движение по южной стороне пр. Абая от ул. Сейфуллина до ул Байтурсынова будет перекрыто с 7:50 до 09:30. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
  • Движение по восточной стороне ул. Саина от пр. Аль-Фараби и до пр.Абая с 08:30 до 10:10 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Рекомендованный маршрут для проезда к парку Первого Президента:

  1. По ул. Мустафина на юг до пр. Аль-Фараби.
  2. По ул. Навои на юг до пр. Аль-Фараби.
  3. По ул. Садыкова на север до пр. Аль-Фараби.
  4. По ул. Дулати на север до пр. Аль-Фараби.
  5. По ул. Саина на юг до пр. Аль-Фараби.
  6. По ул. Розыбакиева на юг до пр. Аль-Фараби.

Также изменены схемы 57 маршрутов:

  • №15 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – ул. Жарокова – далее по схеме;
  • №18 – В северном направлении – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Манаса – далее по схеме;
  • №19 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Сатпаева – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Жарокова – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул Сатпаева – ул. Жарокова – далее по схеме;
  • №22 – В восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – далее по схеме;
  • №25 – В восточном направлении – ул. Жубанова – ул. Саина – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Байтурсынова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Байтурсынова – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – далее по схеме;
  • №28 – В северном направлении – пр. Дулати – разворот на ул. Утегенова, в обратном направлении – ул. Утегенова – пр. Дулати – далее по схеме; перенос контрольной точки на ул. Утегенова.
  • №30 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – ул. Шевченко – пр. Сейфуллина – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Курмангазы – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – далее по схеме;
  • №31 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Тимирязева – ул. Жарокова – ул. Есеналиева – далее по схеме;
  • №32 – В южном направлении – ул. Мустафина – разворот перед кольцом (ул. Саина) – ул. Мустафина – Контрольная точка – ОП "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения с ОП "Мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – ул. Сулейменова – далее по схеме. Перенос контрольной точки с ОП "А/с Арман" на ОП "Мкр. Орбита-2";
  • №34 – В западном направлении – пр. Абая – ул. Саина – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Мустафина – разворот перед кольцом (ул. Саина) – ул. Мустафина – Контрольная точка – ОП "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения с ОП "Мкр. Орбита-2" - ул. Мустафина – ул. Сулейменова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – Ул. Муканова – Ул. Курмангазы – пр. Сейфуллина – далее по схеме. Перенос контрольной точки с ОП "А/с Арман" на ОП "Мкр. Орбита-2";
  • №37 – В северном направлении – ул. Момышулы – ул. Жубанова – пр. Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Алтынсарина – ул. Жубанова – ул. Саина – пр. Абая – ул. Момышулы – далее по схеме;
  • №38 – ограничить движение до 12:00;
  • №38а – ограничить движение до 12:00;
  • №44 – В западном направлении – пр. Абая – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Жарокова – ул. Жандосова – далее по схеме, в обратном направлении – без изменении;
  • №45 – В северном направлении – пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – ул. Саина – ул. Жубанова – пр. Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Кабдолова – ул. Саина – ул. Жандосова – далее по схеме;
  • №55 – В восточном направлении – пр. Абая – разворот на перекрестке Абая/Момышулы – Контрольная точка – "Ст. м. Бауыржан Момышулы" (север), в обратном направлении – КТ ул. "Ст. м. Бауыржан Момышулы" - пр. Абая – далее по схеме. Перенос КТ на ОП "Ст. м. Бауыржан Момышулы";
  • №56 – В северном направлении – ул. Исиналиева – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Ауэзова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Ауэзова – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Жарокова – ул. Исиналиева – далее по схеме;
  • №57 – В восточном направлении – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Желтоксана – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменении;
  • №62 – В западном направлении – ул. Аль Фараби – пр. Достык – пр. Абая – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – КП "Гор. Больница №12", в обратном направлении – ул. Байзакова – ул. Курмангазы – ул. Наурызбай батыра – пр. Абая – пр. Достык – пр. Аль Фараби – далее по схеме;
  • №63 – ограничить движение до 12:00;
  • №63а – ограничить движение до 12:00;
  • №65 – В восточном направлении – ул. Толе би – ул. Калдаякова – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №66 - ограничить движение до 12:00;
  • №67 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – ул. Жарокова – ул. Исиналиева – далее по схеме;
  • №68 – В северном направлении – начало движения – КТ "Ул. Алматинская" в сторону ОП "Детский сад" (разворот) – Ул. Алматинская – ул. Рахмадиева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Жаксылык (ул. Ремезовка) – ул. Жансая – КТ "Санаторий Коктем";
  • №70 – ограничить движение до 12:00;
  • №72 – ограничить движение до 12:00;
  • №77 – В южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Кожабекова, перенос контрольной точки на остановочный пункт "ул. Кожабекова", в обратном направлении – ул. Кожабекова – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
  • №79 – В западном направлении – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – далее по схеме;
  • №80 – В южном направлении – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Манаса – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Манаса – далее по схеме;
  • №81 – В южном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – ул. Тимирязева – пр. Гагарина – ул. Кожабекова, в обратном направлении – ул. Кожабекова – ул. Розыбакиева – ул. Левитана – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
  • №86 – В южном направлении – пр. Назарбаева – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Рыскулбекова – ул. Мустафина – ул. Торайгырова – на контрольную точку, в обратном направлении – ул. Торайгырова – ул. Навои – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Назарбаева – далее по схеме;
  • №92 – В восточном направлении – ул. Момышулы – ул. Толе би – ул. Желтоксан – далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
  • №95 – В восточном направлении – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – далее по схеме;
  • №98 – В южном направлении – пр. Абылай хана – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Ауэзова – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Рыскулбекова – ул. Мустафина – разворот пере пр. Аль–Фараби, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Мкр. Орбита–2", в обратном направлении – ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова – ул. Сулейменова – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – ул. Ауэзова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Абылай хана – далее по схеме;
  • №101 – В южном направлении – ул. Толе би – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Жарокова – ул. Исиналиева – разворот на ул. Алматинская – далее движение в обратном направлении, в обратном направлении – ул. Исиналиева – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Розыбакиева;
  • №103 – В южном направлении – пр. Алтынсарина – пр. Абая – ул. Саина – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Рыскулбекова – ул. Мустафина – разворот перед пр. Аль–Фараби – перенос конечного пункта на остановочный пункт "Мкр. Орбита–2", в обратном направлении – ул. Мустафина – ул. Рыскулбекова – ул. Сулейменова –
  • Пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Жубанова – пр. Алтынсарина – далее по схеме;
  • №104 – В южном направлении – ул. Саина – ул. Жандосова – далее по маршруту, в обратном направлении – ул. Шаймерденова – ул. Жандосова – ул. Яссауи – пр. Абая – ул. Саина – далее по маршруту;
  • №109 – В южном направлении – ул. Момышулы – пр. Абая(запад) – разворот на Абая – перенос контрольной точки на остановочный пункт "ст.м. Бауыржан Момышулы", в обратном направлении – пр. Абая – ул. Момышулы – далее по схеме;
  • №113 – В западном направлении – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – кл. Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Жамбыла – далее по схеме;
  • №116 – В южном направлении – ул. Толе би – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Жарокова – ул. Исиналиева – ул. Абылхаир хан – ул. Бакдаулет – ул. Казыбек Тауасарулы – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Казыбек Тауасарулы – ул. Бакдаулет – ул. Абылхаир хан – ул. Исиналиева – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №118 – В восточном направлении – пр. Райымбека – ул. Момышулы – ул. Толе би – ул. Калдаякова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Толе би – ул. Саина – далее по схеме;
  • №119 – В южном направлении – ул. Толе би – ул. Муканова – ул. Сатпаева – далее по маршруту до мустафина/Аль–Фараби – разворот перед Аль–Фараби – перенос контрольной точки на остановочный пункт "Мкр. Орбита – 2", в обратном направлении – ул. Мусатфаина – ул. Рыскулбекова – ул. Щепкина – ул. Шаляпина – ул. Сатпаева – ул. Муканова – ул. Толе би;
  • №120 – В восточном направлении – ул. Розыбакиева – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №120а - В обратном направлении – ул. Толе би – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
  • №121 – В южном направлении – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – ул. Навои – ул. Торайгырова – разворот на кольце – далее движение в обратную сторону, перенос контрольной точки на остановочный пункт "Торайгырова/Мустафина", в обратном направлении – ул. Торайгырова – ул. Навои – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме;
  • №123 – В южном направлении – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Жандосова – ул. Манаса – ул. Тимирязева – пр. Гагарина – ул. Кожабекова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
  • №124 – В южном направлении – ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – пр. Алтынсарина – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – пр. Назарбаева – ул. Кажымукана – ул. Искендерова – ул. Азербаева – ул. Иванилова – ул. Нурлыбаева – на конечный пункт, в обратном направлении – ул. Нурлыбаева – ул. Иванилова – ул. Азербаева – ул. Искендерова – ул. Кажымукана – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Жубанова – далее по схеме;
  • №127 – В южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Шевченко – ул. Муканова – ул. Байзакова – ул. Сатпаева – ул. Жарокова – ул. Исиналиева – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Жарокова – ул. Жандосова – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Назарбаева – далее по схеме;
  • №128 – В восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Абая – ул. Саина – ул. Жандосова – далее по схеме;
  • №135 – В южном направлении – ул. Розыбакиева - ул. Жамбыла – ул. Муканова – ул. Сатпаева – ул. Розыбакиева – ул. Жандосова – ул. Сулейменова – ул. Мустафина – разворот ул. Мустафина – КТ "Мкр. Орбита–2ы", в обратном направлении – ул. Мустафина – ул. Сулейменова – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Шевченко – ул. Розыбакиева – далее по схеме;
  • №137 – В восточном направлении – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Жубанова – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Жубанова – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – далее по схеме;
  • №209 – В южном направлении – ул. Байтурсынова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Шевченко – ул. Байтурсынова – перенос КТ на "Байтурсынова/Шевченко" (восток), в обратном направлении – начало движения с КТ на "Байтурсынова/Шевченко" - ул. Байтурсынова – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №210 – В южном направлении – ул. Байтурсынова – ул. Жамбыла – ул. Масанчи – ул. Шевченко – ул. Байтурсынова – перенос КТ на "Байтурсынова/Шевченко" (восток), в обратном направлении – начало движения с КТ на "Байтурсынова/Шевченко" - ул. Байтурсынова – ул. Толе би – далее по схеме;
  • №211 – В северном направлении – пр. Дулати – разворот на ул. Утегенова, в обратном направлении – ул. Утегенова – пр. Дулати – далее по схеме; перенос контрольной точки на ул. Утегенова.
  • №212 – В восточном направлении – ул. Жандосова – ул. Берегового – ул. Шаляпина – ул. Саина – ул. Жандосова – КТ "ТРЦ Almaty Mall", в обратном направлении – без изменений;
  • №4 – В восточном направлении – ул. Шаляпина – ул. Момышулы – ул. Толе би – ул. Брусиловского – далее по схеме, в обратном направлении – ул. Тургут Озала – ул. Толе би – ул. Момышулы – ул. Шаляпина – далее по схеме.

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