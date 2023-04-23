Исследователи нашли затонувший корабль времен Второй мировой войны

Глубоководные исследователи нашли корабль затонувший в 1942 году, на борту которого было около 1000 военнопленных, сообщает Zakon.kz.

SS Montevideo Maru был японским транспортным судном, который затонул во время Второй мировой войны в 1942 году. На борту судна находилось около 1053 австралийских и голландских военнопленных, которые были захвачены японскими войсками в Нидерландской Индии (современная Индонезия) в марте-мае 1942 года.

Фото: Австралийский военный мемориал/AFP

Исследователи начали поиск затонувшего корабля 6 апреля в Южно-Китайском море к северо-западу от главного филиппинского острова Лусон и обнаружили его всего через 12 дней, используя высокотехнологичное оборудование, в том числе автономный подводный аппарат с гидролокатором.

SS Montevideo Maru покинул порт в Тангеранге 29 июня 1942 года и был направлен в район Хирусимы, Япония. Однако, в результате навигационной ошибки, судно было атаковано американским подводным крейсером USS Sturgeon и потоплено в районе Филиппинского моря 1 июля 1942 года. Никто из военнопленных на борту не выжил.

Трагедия на SS Montevideo Maru стала одним из наиболее масштабных случаев потери жизней австралийских военнопленных во время Второй мировой войны. Для Австралии это было глубоким потрясением и до сих пор этот эпизод остается памятником национальной трагедии.

Место крушения оставалось загадкой более 80 лет.