Сирены проверят в Актау
Фото: unsplash
25 апреля в Актау будет проведена проверка системы оповещения гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.
При проверке через электросирену будет подаваться звуковой сигнал "Внимание всем", пишет местное СМИ Lada.
Звуковой сигнал "Внимание всем" – предупредительный сигнал, подаваемый для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения ЧС.
Проверка системы оповещения будет проведена в предстоящий вторник 25 апреля в 10:00.
Акимат просит горожан соблюдать спокойствие.
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