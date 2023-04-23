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Сирены проверят в Актау

Сирены проверят в Актау Фото: unsplash
25 апреля в Актау будет проведена проверка системы оповещения гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

При проверке через электросирену будет подаваться звуковой сигнал "Внимание всем", пишет местное СМИ Lada.

Звуковой сигнал "Внимание всем" – предупредительный сигнал, подаваемый для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения ЧС.

Проверка системы оповещения будет проведена в предстоящий вторник 25 апреля в 10:00.

Акимат просит горожан соблюдать спокойствие.

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