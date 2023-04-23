Ушла из жизни главная героиня легендарного советского казахстанского фильма "Девушка-джигит"

Лидия Ашрапова, игравшая главную роль в советско-казахском фильме "Девушка-джигит", скончалась на 87-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

По словам близких людей, Лидия ушла из жизни 21 апреля. В последние годы планировала переехать в Алматы к сыну и внукам.

Актриса Лидия Леонтьевна Ашрапова (Неустроева по девичьей фамилии) родилась в старинном селе Амга, неподалеку от Якутска, в 1935 году. Фамилия Ашрапова досталась ей от мужа — известного советского кинооператора Асхата Ашрапова.

Поступив в Ташкентское хореографическое училище, она окончила его и работала в филармонии столицы Узбекистана и Казахском государственном ансамбле песни и танца. Затем ассистенты режиссера Павла Боголюбова заметили ее и пригласили на кинопробы, и с тех пор она начала свою карьеру в кино.

С 1952 по 1954 работала в местной филармонии, после чего была солисткой в Казахском ансамбле песни и танца, принимала участие в съемках на киностудии "Казахфильм". В 90-х вместе с супругом (Асхатом Ашраповым) переехала в Подмосковье. В 1990 основала кинокомпанию "Альянс" и стала ее художественным руководителем. Потом перебралась в Крым, где поддерживала состояние больного супруга.