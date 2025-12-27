#Казахстан в сравнении
Общество

Умер главный герой фильма "Меня зовут Кожа" Нурлан Сегизбаев

Мечеть в Алматы, мечети Алматы, мусульманство, мусульманская вера, ислам, мусульмане, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2025 05:59 Фото: Zakon.kz
На 75-м году жизни скончался заслуженный деятель Казахстана Нурлан Санжарович Сегизбаев, сыгравший главную роль в фильме "Менің атым Қожа", сообщает Zakon.kz.

Широкой аудитории Нурлан Сегизбаев был известен прежде всего по роли Кожи в культовом фильме "Меня зовут Кожа". Образ живого, остроумного и искреннего мальчишки стал знаковым для нескольких поколений зрителей и принес актеру всенародную любовь.

Об уходе из жизни актера кино, сценариста, кинодраматурга, философа, заслуженного деятеля Казахстана рассказали ночью 26 декабря в пресс-службе Министерства культуры и информации.

Фото: 24kz

Нурлан Сегизбаев являлся кандидатом философских наук, членом Союза кинематографистов Казахстана. Он посвятил свою жизнь искусству, слову и осмыслению человеческих ценностей. Его творчество служило примером того, как кино может воспитывать, вдохновлять и поднимать важные философские и нравственные темы.

Нурлан Сегизбаев много лет преподавал на факультете журналистики КазНУ имени аль-Фараби. Он написал труды по драматургии и телевидению, а также несколько исторических романов.

"Уход Нурлана Сегизбаева стал утратой для всей культурной общественности страны. С его именем связана целая эпоха в истории казахского кино. Вечная память", – говорится в сообщении.

23 декабря 2025 года в Алматы легендарного казахстанского артиста Асанали Ашимова проводили в последний путь.

Фото Алия Абди
Алия Абди
