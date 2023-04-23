Курсы популярных криптовалют на 23 апреля

В материале представлены цены на популярные криптовалюты на 23 апреля, сообщает Zakon.kz.

Рассмотрены цены на криптовалюты: Биткоин, Эфириум, Tether, BNB, USD Coin, Dogecoin, Binance USD. Цены на виртуальные валюты указаны в долларах США ($).

Данные взяты из открытых источников.

Биткоин (BTC): 27 539,3 $; изменения за 24 часа: +1,05%.

Эфириум (ETH): 1 866,42 $; изменения за 24 часа: +0,96%.

Tether (USDT): 1,0004 $; изменения за 24 часа: 0,00%.

BNB (BNB): 330,19 $; изменения за 24 часа: +1,69%.

USD Coin (USDC): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,03%.

Dogecoin (DOGE): 0,080044 $; изменения за 24 часа: +1,30%.

Binance USD (BUSD): 0,9997 $; изменения за 24 часа: -0,02%.

Цены на криптовалюты могут колебаться в зависимости от времени. Данные в материале актуальны только на момент публикации.

По состоянию на 23 апреля 2023 года доллар США в Национальном банке РК равен 457.68 тенге. С курсами других иностранных валют (евро, рубль, сом, юань) в Нацбанке и обменниках Казахстана можно ознакомиться по ссылке.