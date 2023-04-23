В Алматы открылось консульство Словакии

22 апреля в Алматы было открыто Почетное консульство Словакии, сообщает Zakon.kz.

В официальной церемонии приняли участие члены представительной парламентской делегации Словакии во главе со спикером Народной Рады (Парламента) Борисом Колларом, передает пресс-служба МИД РК.

В церемонии также приняли участие председатель Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан, депутат Мажилиса Парламента РК Сергей Пономарев, Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, а также посол Словакии в Казахстане Роберт Кирнаг.

Обращаясь к участникам церемонии, Б. Коллар подчеркнул рост двустороннего товарооборота до 166 млн евро в минувшем году.

А. Куспан, в свою очередь, подчеркнула символичность открытия почетного консульства СР в Алматы в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Казахстаном и Словакией (1 января 1993 года.).

Уже сегодня в Казахстане успешно работает около 30 компаний с участием словацкого капитала.

Почетный консул Словакии в Алматы Гульмира Толганбаева выразила признательность за высокое доверие, оказанное ей казахстанской и словацкой сторонами, и заверила в готовности к активному участию в дальнейшем укреплении торгово-экономических отношений, наращивании деловых контактов между представителями деловых кругов двух стран, а также развитии культурно-гуманитарных связей.

Помимо Алматы, в Казахстане действуют Генеральное почетное консульство СР в Караганде и Почетное консульство в Усть-Каменогорске.

24-25 апреля официальный визит в Казахстан совершит международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

