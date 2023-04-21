Спецпредставитель ЕС по санкциям приедет в Казахстан
Фото: pixabay
Международный специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан совершит официальный визит в Казахстан 24-25 апреля, сообщает Zakon.kz.
По информации делегации ЕС в Казахстане, в ходе визита запланирован ряд встреч с казахстанскими официальными лицами.
Европейская комиссия учредила должность Международного специального посланника ЕС по санкциям с целью обеспечить непрерывное обсуждение на высоком уровне с третьими странами во избежание уклонения или даже обхода беспрецедентных ограничительных мер, введенных в отношении России с начала ее действий в Украине.
В февраля состоялся официальный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Казахстан в рамках формата С5+1. Также приезжала торговый посланник премьер-министра Великобритании в Казахстане баронесса Николсон.
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