"Кайрат" сыграл вничью с "Ордабасы" в чемпионате КПЛ-2023

Один из центральных поединков седьмого тура казахстанского первенства среди команд Премьер- лиги прошел на Центральном стадионе Алматы, где местный "Кайрат" разошелся миром с "Ордабасы" из Шымкента – 2:2, сообщает Zakon.kz.

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Гости уже в самом начале матча потеряли своего лидера – Бауыржана Исламхана, полузащитник южан вынужден был покинуть поле из-за травмы, его заменил Еркебулан Тунгышбаев.

Несмотря на отсутствие экс-игрока "Кайрата", все же "Ордабасы" владел преимуществом, подопечные Александра Седнева имели несколько хороших моментов, чтобы открыть счет. В эти моменты удача была на стороне хозяев.





Одна из редких контратак хозяев поля увенчалась успехом на 36-й минуте поединка, отличился главный бомбардир "Кайрата" Жоао Пауло. Бразилец вывел алматинцев вперед, поразив красивым ударом ворота соперника. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв.





С началом второго тайма "Ордабасы" полностью поменял свой рисунок игры, что отразилось голами в сетке ворот "Кайрата". На 57-й минуте встречи южане усилиями Гафуржана Суюмбаева сумели сравнять результат.





А спустя ровно 10 минут судья матча назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал капитан "Ордабасы" и сборной Казахстана – Асхат Тагыберген.

Разочарованных алматинских болельщиков, которых в день игры собралось больше 12 тысяч на Центральном стадионе, вскоре порадовал лучший снайпер "Кайрата" Жоао Пауло, который восстановил равновесие – 2:2.





"Кайратовский" бразилец Пауло мог сделать невероятным конец этого противостояния, когда его удар на 90-й минуте мог подарить алматинцам победу. Однако его дальний удар отразила штанга. Но все же южноамериканец может записать эту игру себе в актив – два забитых гола позволили Пауло выйти в единоличные лидеры среди бомбардиров первенства КПЛ-2023. После игр седьмого тура в его копилке 6 мячей.





Результаты других матчей 7-го тура чемпионата КПЛ-2023: