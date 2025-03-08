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Спорт

Футболисты "Кайрата" уничтожили "Ордабасы" в КПЛ

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 04:55 Фото: Instagram/f.c.kairat
8 марта прошел матч между алматинским "Кайратом" и шымкентским "Ордабасы". Победу в центральном поединке второго тура казахстанской премьер-лиги одержал клуб из южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Такой исход игры мало кто ожидал, но счет получился разгромным: 4:0.

Дубль у хозяев поля и действующих чемпионов страны оформил грузинский полузащитник Гиорги Зария (9, 45 – пенальти).

Помимо этого еще по одному голу забили бразильский нападающий Жоао Пауло (38) и сербский вингер Юг Станоев (73).

Теперь в активе "Кайрата" – четыре очка, а у "Ордабасы" – одно.

Ранее выяснилось, что "Ливерпуль" укрепил лидерство в турнирной таблице АПЛ.

Аксинья Титова
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