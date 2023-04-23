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Я пожертвовал Украине $100 млн, а ты? - Илон Маск ответил Стивену Кингу

Ответил Стивену Кингу Фото: Instagram/elonmusk
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что отправил 100 млн долларов Украине. Так он ответил писателю Стивену Кингу, который рекомендовал бизнесмену передать его синюю галочку в Twitter фонду, оказывающего помощь Украине, сообщает Zakon.kz.
"Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны [США]", — написал основатель SpaceX и Tesla в своем Twitter -аккаунте.

Такой комментарий Маск оставил в ответ американскому писателю Стивену Кингу.

На этой неделе администрация Twitter начала отбирать "галочки", подтверждающие верификацию аккаунтов, у пользователей, которые за них не платят. Стоимость услуги – $8 в месяц.

Стивен Кинг не платил эти деньги, но "галочку" у него все равно не забрали. Когда выяснилось, что за нее платит лично Маск, тогда писатель и посоветовал ему отдать эти деньги фонду, который оказывает помощь Украине.

Такие галочки потеряли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск, фотомодель Ким Кардашьян и другие.

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