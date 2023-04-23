Я пожертвовал Украине $100 млн, а ты? - Илон Маск ответил Стивену Кингу
"Я пожертвовал 100 миллионов долларов Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны [США]", — написал основатель SpaceX и Tesla в своем Twitter -аккаунте.
I’ve donated $100M to Ukraine, how much have you donated?— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2023
(We turned down the DoD money btw) https://t.co/wpLa6dTnP6
Такой комментарий Маск оставил в ответ американскому писателю Стивену Кингу.
На этой неделе администрация Twitter начала отбирать "галочки", подтверждающие верификацию аккаунтов, у пользователей, которые за них не платят. Стоимость услуги – $8 в месяц.
Стивен Кинг не платил эти деньги, но "галочку" у него все равно не забрали. Когда выяснилось, что за нее платит лично Маск, тогда писатель и посоветовал ему отдать эти деньги фонду, который оказывает помощь Украине.
Такие галочки потеряли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, Папа Римский Франциск, фотомодель Ким Кардашьян и другие.