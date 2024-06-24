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Илон Маск высказался об оружии войн будущего

миллиардер, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 21:01 Фото: Facebook/Elon Musk: SpaceX, Tesla, Solar City
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что войны будущего будут вестись с помощью дронов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Войны будущего – это войны дронов", – написал Маск под публикацией, где говорилось о том, что в конфликте на Украине стороны массово применяют дешевые БПЛА.

Как говорится в посте, в данное время наблюдается переломный момент, подобный переходу от применения конной кавалерии в Первой мировой войне к использованию танков и самолетов.

Ранее Маск спрогнозировал, сколько времени еще просуществует цивилизация.

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