Илон Маск высказался об оружии войн будущего

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что войны будущего будут вестись с помощью дронов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Х.

"Войны будущего – это войны дронов", – написал Маск под публикацией, где говорилось о том, что в конфликте на Украине стороны массово применяют дешевые БПЛА.

Как говорится в посте, в данное время наблюдается переломный момент, подобный переходу от применения конной кавалерии в Первой мировой войне к использованию танков и самолетов.

Ранее Маск спрогнозировал, сколько времени еще просуществует цивилизация.