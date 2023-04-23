Часть Павлодара останется до лета без горячей воды

В Павлодаре планируется реконструировать внутриквартальные тепловые сети к многоквартирным жилым домам и социальным объектам. Из-за этого часть города на продолжительное время останется без горячей воды, сообщает Zakon.kz.

Ремонтные работы будут проводиться на ул. Ломова, ул. М. Жусупа, ул. Нуркина, говорится в Instagram акимата города.

Прокладка сетей будет проводиться под трамвайными путями.

"На сегодняшний день подрядной организацией "Ай Су Мелиорация" ведутся подготовительные мероприятия для производства работ по улице Ломова в границах улиц Абая и Нуркина, в том числе установка необходимых дорожных знаков".

Ремонтные работы в этом районе планируется начать 30 апреля текущего года.





Фото: Instagram/akimat.pavlodar





В целом реконструкция внутриквартальных тепловых сетей на четырех участках будет проводиться в сроки с 25 апреля по 25 августа 2023 года.

17 апреля был опубликован список улиц в Алматы, где будет проведен ремонт.