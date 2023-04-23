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Часть Павлодара останется до лета без горячей воды

Часть города останется до лета без горячей воды Фото: пресс-служба акимата Павлодара
В Павлодаре планируется реконструировать внутриквартальные тепловые сети к многоквартирным жилым домам и социальным объектам. Из-за этого часть города на продолжительное время останется без горячей воды, сообщает Zakon.kz.

Ремонтные работы будут проводиться на ул. Ломова, ул. М. Жусупа, ул. Нуркина, говорится в Instagram акимата города.

Прокладка сетей будет проводиться под трамвайными путями.

"На сегодняшний день подрядной организацией "Ай Су Мелиорация" ведутся подготовительные мероприятия для производства работ по улице Ломова в границах улиц Абая и Нуркина, в том числе установка необходимых дорожных знаков".

Ремонтные работы в этом районе планируется начать 30 апреля текущего года.


Ремонтные работы

Фото: Instagram/akimat.pavlodar


В целом реконструкция внутриквартальных тепловых сетей на четырех участках будет проводиться в сроки с 25 апреля по 25 августа 2023 года.

17 апреля был опубликован список улиц в Алматы, где будет проведен ремонт.

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