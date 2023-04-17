Опубликован список улиц в Алматы, где будет проведен ремонт

Фото: акимат Алматы

В Алматы среднем ремонтом планируется охватить 230 улиц протяженностью более 200 км. На эти цели из городского бюджета выделено 20 миллиардов тенге, сообщает Zakon.kz.

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