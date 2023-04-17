Опубликован список улиц в Алматы, где будет проведен ремонт
Фото: акимат Алматы
В Алматы среднем ремонтом планируется охватить 230 улиц протяженностью более 200 км. На эти цели из городского бюджета выделено 20 миллиардов тенге, сообщает Zakon.kz.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Как отметили в акимате, средний ремонт предполагает комплекс работ по исправлению повреждений на дорогах, восстановлению изношенных верхних слоев.
Работы планируется начать после завершения конкурсных процедур по определению подрядных организаций.
"Средний ремонт магистральных улиц планируется завершить до 27 августа, а улицы районного значения будут отремонтированы до 30 октября. Перед началом работ по каждой улице будут опубликованы списки с планируемыми сроками проведения работ", – говорится в сообщении акимата.
Ранее сообщалось, что в городе начали обрабатывать деревья от вредителей.
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