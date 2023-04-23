Ереван призвал Баку снять блокаду Лачинского коридора

МИД Армении назвал установку Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре нарушением трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Ереван призвал Москву обеспечить вывод азербайджанских сил из Лачинского коридора, сообщает Zakon.kz.

ТАСС приводит заявление МИД Армении о том, что Азербайджан грубо нарушил п. 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

"Данный шаг является вопиющим нарушением одного из основополагающих пунктов трехстороннего заявления от 9 ноября и направлен на последовательное проведение политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и принудительный вывод армянского населения из Нагорного Карабаха", - текст заявления МИД Армении.

Говорится, что Армения как участник трехстороннего заявления считает неприемлемым и решительно осуждает этот шаг Азербайджана, который направлен на срыв переговоров по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.

МИД Армении призвал Россию обеспечить вывод азербайджанских сил из Нагорного Карабаха.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал отсутствие территориальных претензий между Баку и Ереваном залогом мира в Закавказье.

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