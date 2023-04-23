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Юрист "АрселорМиттал Темиртау" найдена убитой

Юрист "АрселорМиттал Темиртау" найдена убитой Фото: Facebook/ирина эм
В сгоревшей квартире в городе Шахтинске было найдено тело юриста компании "АрселорМиттал Темиртау" Ирины Эм, сообщает Zakon.kz.

Женщина погибла от ножевых ранений. Вероятно, пожар был устроен с целью скрыть убийство, передает портал "Патриот Караганды".

"Патриот" ранее неоднократно общался с ней по правовым вопросам и судебным спорам. Ирина Эм была профессионалом своего дела".

Тело обнаружили сегодня 23 апреля в обеденное время при тушении пожара в квартире по улице 40 лет Победы.

Связана ли ее гибель с профессиональной деятельностью, покажет расследование.

В департаменте по ЧС Карагандинской области подтвердили эту информацию:

"Действительно, сегодня в 13:01 поступило сообщение о пожаре в Шахтинске по улице 40 лет Победы, 79. В 5-этажном жилом доме в квартире на 5-м этаже горели мебель и домашние вещи на общей площади 6 квадратных метров. На месте пожара обнаружено тело женщины 1969 года рождения. Силами департамента по ЧС из квартир подъезда эвакуированы 9 человек. Пожар локализован в 13:25 и полностью ликвидирован в 13:31. Обстоятельства происшествия и причина пожара устанавливаются". Пресс-служба ДЧС города Караганды

20 апреля 2023 в Туркестанской области по факту убийства школьницы был задержан второй подозреваемый.

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