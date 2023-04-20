Убийство школьницы в Туркестанской области: задержан второй подозреваемый

Фото: pexels

В Туркестанской области по факту убийства школьницы задержан еще один подозреваемый. Об этом корреспонденту Zakon.kz 20 апреля 2023 года рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

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