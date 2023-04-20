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Убийство школьницы в Туркестанской области: задержан второй подозреваемый

Убийство школьницы в Туркестанской области: задержан второй подозреваемый Фото: pexels
В Туркестанской области по факту убийства школьницы задержан еще один подозреваемый. Об этом корреспонденту Zakon.kz 20 апреля 2023 года рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

Полицейские Туркестанской области установили новые данные по девятикласснице, тело которой с ножевым ранением нашли в оросительном канале в Ордабасинском районе.

"В качестве подозреваемого задержан учащийся 11 класса. Также установлена личность второго подозреваемого, причастного к указанному происшествию. Он арестован. Им оказался местный житель, молодой человек. Подозреваемые признались в содеянном и подробно показали, как совершили преступление".Пресс-служба ДП Туркестанской области

В ведомстве отметили, что оба молодых человека задержаны.

"Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 99 "Убийство" УК РК. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе следствия".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Ход расследования находится на личном контроле руководства областного ДП.


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